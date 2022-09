Oficial da Marinha é preso acusado de injúria racial no Ibirapuera

Segundo a assessoria de imprensa da SSP (Secretaria de Segurança Pública), o oficial foi preso em flagrante por injúria racial e entregue a uma equipe da Marinha. E a autoridade policial também expediu um ofício ao Comando do 8º Distrito Naval determinando a apresentação do preso à Justiça, para realização da audiência de custódia.

A confusão começou quando o oficial da Marinha que andava de bicicleta passou próximo a um grupo de skatistas. Eles falaram que ali não era local de bicicleta. E começou o bate-boca. "Eu só fui orientar o cara e ele já veio se identificando como policial e depois me ofendeu me chamando de 'preto de merda'", disse Santos.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O capitão-tenente da Marinha Joanesson Stahlschmidt, 36, foi preso em flagrante na tarde de sexta-feira (02) acusado de cometer o crime de injúria racial contra um professor de skate, no Parque do Ibirapuera, zona sul da capital. Ele xingou de "preto de merda", Jagner Macedo Santos, 33, durante uma discussão.

