Ocupação de área às margens de rios e córregos quase dobra em 35 anos no país

A análise apontou ainda que quase um quinto (19,8%) das áreas construídas dentro de APPs estão concentradas em 20 municípios. Desses, 11 são capitais, incluindo as cinco líderes do ranking: São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus e Curitiba.

Conforme a nota técnica do MapBiomas, a responsabilidade de manter preservados os 71% restantes é das prefeituras, que desde dezembro têm o poder de regulamentar as faixas de restrição às margens de rios, córregos e lagos nos seus limites urbanos.

A estimativa é que a área total de APPs de corpos hídricos (rios e córregos) no país --considerando a faixa mínima de 30 metros-- seja de 422 mil hectares. Assim, os 121 mil hectares de áreas ocupadas representam 29% do total.

"Com o agravamento da crise climática, que está afetando a regularidade e o volume das chuvas, a preservação das áreas sem construções no entorno de corpos hídricos torna-se crítica para a segurança das pessoas e para a qualidade ambiental", diz.

Essas faixas são APPs (Áreas de Preservação Permanente) e, de acordo com o Código Florestal, devem ter no mínimo 30 metros. No caso de rios mais largos, a APP pode chegar a 500 metros.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma análise realizada pelo MapBiomas com base em imagens de satélite capturadas entre 1985 e 2020 mostra que a área urbanizada às margens de rios, córregos e nascentes quase dobrou no país em 35 anos.

