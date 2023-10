Obra é interrompida para realização de perícia após desabamento de estrutura causar morte em SP

As duas torres de 33 andares fazem parte do empreendimento Esther Towers, com entrega prevista para 2025. "O projeto impressiona pela ousadia, criatividade e originalidade das linhas das fachadas e do conjunto", diz texto publicado no site da Eztec.

A estrutura de aço em que os funcionários trabalhavam não se trata de um andaime, mas faz parte do projeto arquitetônico do conjunto comercial em construção -os edifícios serão conectadas pelo topo por um heliponto.

"Para a realização de quaisquer atividades e serviços, os profissionais e empresas contratados devem estar registrados no Crea-SP. Também é necessário que, para todos os serviços contratados, seja feito o registro de uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), definindo a participação técnica no empreendimento", diz comunicado da entidade.

Um vizinho da construção disse à reportagem que ouviu um estrondo alto no momento do acidente, e que ao correr à janela conseguiu e observar parte dos destroços caindo entre os dois edifícios. Um vídeo registrado pelo morador mostra o momento em que um dos trabalhadores é içado por um guindaste utilizado na construção.

Ainda não há, segundo a incorporadora Eztec, previsão para que os trabalhos sejam retomados. A investigação que deve apontar as causas do acidente é conduzida pela Polícia Civil.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.