O que se sabe sobre o caso do médico morto em MS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O médico Gabriel Paschoal Rossi, 29, foi encontrado morto em uma casa em Dourados (MS) na manhã desta quinta-feira (3). Rossi estava desaparecido há uma semana e foi achado em cima de uma cama, com pés e mãos amarrados. Veja o que se sabe sobre o crime:

DESDE QUANDO O MÉDICO ESTAVA DESAPARECIDO

Rossi estava desaparecido desde a semana passada. A última vez que ele foi visto foi no dia 26 de julho, após sair do trabalho no Hospital Cassems, em Dourados.

Familiares e amigos foram à polícia na última quarta-feira (2), depois que Rossi não compareceu a dois plantões que deveria cumprir, no sábado (28) e no domingo (29).

COMO O CORPO FOI ENCONTRADO

A polícia localizou Rossi depois que uma mulher desconfiou de um carro parado na frente de uma casa por muitos dias. Ao se aproximar do imóvel, ela notou um cheiro forte e moscas. Depois, ligou para as autoridades.

O corpo do médico foi encontrado em cima de uma cama, com pés e mãos amarrados em fios de energia, já em estado de decomposição. Segundo os investigadores, a vítima já estava sem vida há pelo menos quatro dias. Rossi estava com a mesma roupa que usava na última vez em que foi visto.

A vítima também tinha ferimentos na cabeça e sinais de estrangulamento, segundo a polícia.

A casa onde o corpo estava era alugada por temporadas.

O QUE PODE TER ACONTECIDO, SEGUNDO A POLÍCIA

O delegado Erasmo Cubas, responsável pelo caso, afirmou que uma das linhas de investigação é de que o crime tenha acontecido por "motivação passional".

De acordo com Cubas, a polícia acredita que a vítima teria ido ao local sem ser forçada. "Ele compareceu lá a pedido de alguém", afirmou o delegado.

A polícia também identificou que o celular de Rossi foi utilizado após o desaparecimento.

Ainda não foram divulgados quem seriam os suspeitos pelo crime, nem como Rossi foi morto.