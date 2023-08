O que se sabe sobre caso da jovem estuprada após ser deixada por carro de app em BH

PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - A Justiça de Minas Gerais decidirá nesta terça-feira (1º), em uma audiência de custódia prevista para as 18h, se mantém a prisão de um homem de 47 anos suspeito de estuprar uma jovem em um campo de futebol na madrugada do último domingo (30), em Belo Horizonte.

Horas antes do crime, a vítima esteve em um show do cantor Thiaguinho, no estádio Mineirão, e consumiu bebida alcoólica. Ela entrou sozinha em um carro de transporte por aplicativo, chamado por um amigo dela, para voltar para casa, no bairro Santo André. O amigo teria compartilhado o trajeto do carro com o irmão da vítima, que estava em casa.

Com a ajuda de imagens de câmeras de segurança feitas entre a madrugada e a manhã de domingo, a Polícia Civil de Minas Gerais investiga as circunstâncias do crime.

Elas mostram primeiramente, às 3h, o carro de aplicativo chegando à casa da vítima, onde o irmão estaria dormindo. O motorista tem a ajuda de um pedestre para colocar a jovem sentada no meio-fio, escorada em um poste, enquanto ele toca o interfone. Às 3h17, conforme as imagens, o motorista desiste, deixando a jovem aparentemente desacordada na calçada.

O principal suspeito do crime aparece nas imagens da frente da casa da jovem cinco minutos depois. Ele põe a jovem nos ombros. A polícia encontrou imagens do suspeito em outros dois momentos: minutos depois, ainda carregando a vítima pelas ruas do bairro, e mais de três horas depois, por volta de 7h10, saindo sozinho do campo de futebol do clube Grêmio Mineiro, na rua Gurutuba.

Na manhã de domingo, a vítima foi encontrada seminua e desacordada por moradores, que acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Conforme os socorristas, ela não se lembrava de nada, recusou ser levada para um hospital e foi para casa por conta própria. Mais tarde, acompanhada de parentes, ela foi ao Hospital Odilon Behrens, no bairro São Cristóvão, onde foi constatado o estupro.

Ainda no domingo, o suspeito foi identificado com a ajuda das imagens de câmeras e preso em flagrante na residência da mãe dele.

Segundo a Polícia Militar mineira, que efetuou a prisão, ele negou o crime. Disse apenas ter levado a vítima para um lugar seguro e que havia lavado sua roupa em razão de a vítima ter vomitado nele no caminho. Duas peças de roupa do suspeito, que aparecem nas imagens, foram encaminhadas para perícia.

O homem foi encaminhado ao sistema prisional na segunda-feira (31). A audiência de custódia será realizada de forma virtual, e o juiz determinará se a prisão será convertida de provisória para preventiva. O crime é investigado pela Delegacia Especializada de Combate à Violência Sexual de Belo Horizonte.

Nesta terça-feira (1º), uma irmã e um cunhado da vítima participaram do programa Encontro com Patrícia Poeta, da TV Globo. Eles contaram que quando a jovem chegou em casa, o irmão estava em sono pesado em razão de um antialérgico e não visualizou a mensagem de que a irmã estava a caminho. O interfone tocado pelo motorista não estava funcionando.

Os familiares questionam ainda a atuação do motorista de aplicativo, que teria abandonado a jovem "como um saco de lixo". Eles observaram ainda que havia um hospital a cerca de 200 metros da casa da vítima, onde o motorista poderia tê-la deixado.

Até esta terça-feira o motorista ainda não havia sido localizado pelas autoridades. A empresa em que ele trabalhava, a 99, disse ter bloqueado o motorista preventivamente.

Os familiares contaram ainda que houve tentativas de movimentação bancária na madrugada poucos minutos depois de ela ter sido deixada em casa, e que o celular dela também desapareceu naquela noite.