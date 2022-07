O que se comia à época da independência do Brasil

Perambulando pelo Centro Histórico da capital paulista, não é incomum alguém se perguntar: por que Viaduto "do Chá"? O que comiam os monges do Mosteiro de São Bento? O que se comia nas ruas de São Paulo em 1822?

Essas e outras dúvidas serão exploradas na segunda temporada da série Aqui Tem História, do canal History Channel, que homenageia os 200 anos da declaração de independência do Brasil.

ROTA HISTÓRICA. Da parceria entre o canal do grupo A&E Network Brasil e o Paladar, editoria de gastronomia do Estadão, o programa de oito episódios, coproduzido pela Studio 750, percorrerá diversos dos principais pontos da cidade, apresentando fatos históricos, aspectos gastronômicos e curiosidades.

"Esse projeto une a competência e a qualidade de produção do History Channel com a credibilidade e a originalidade das reportagens do Paladar. Cria, na realidade, um novo caminho para a veiculação de conteúdos que não só informam o público, mas dão também aos nossos leitores e aos assinantes do canal a oportunidade de viver parte da história da Independência por meio de experiências que envolvem aromas e sabores guardados na história ao longo de dois séculos", diz Eurípedes Alcântara, diretor de jornalismo do Grupo Estado, sobre a nova parceria.

APRENDIZADO. A jornalista especializada em gastronomia Patrícia Ferraz, colunista do Estadão, e o historiador Thiago Gomide protagonizam a narrativa histórica, que busca relacionar curiosidades históricas, culturais e gastronômicas da capital paulista.

Por vezes, tais relações não são nada óbvias, e a própria equipe se surpreendeu e desfrutou do resultado. "O processo de criação dos episódios foi extremamente prazeroso e instigante. Entramos no escuro, eu com a parte histórica e a Patrícia com a gastronômica, e descobrimos, ao longo do processo, como tudo estava interligado", afirma Thiago Gomide, apresentador da série e âncora de programas do canal.

"Nosso papel sempre foi o de APresentar os fatos e seus personagens que marcaram nossa história e que nos ajudam a entender o presente. E este foi o objetivo pelo qual buscamos a parceria do Paladar do Grupo Estado, para acrescentar como, ao longo dos anos, se formou a gastronomia brasileira como conhecemos hoje", elucida Raul Costa, gerente geral da A+E Networks Brasil.

A parceria marca, ainda, a expansão do Paladar para novas mídias. O prestigiado caderno do Estadão, agora, além da presença no papel e nas redes, alça novos voos nas telas.

"Já era hora de o Paladar colocar um pé na televisão e expandir a divulgação do conhecimento gastronômico", celebra Patrícia Ferraz, que há mais de 15 anos pesquisa e escreve sobre gastronomia.

A série estreia em setembro, mês do bicentenário, no canal History Channel, e cada episódio irá contar as histórias atrás dos fatos, curiosidades e personagens da Independência, abordando também os "sabores" que envolveram essa época da História do Brasil.

