O que muda com a decisão da Anvisa de proibir a importação de flores de maconha

A agência diz que a partir desta quinta-feira (20) não será mais concedida autorização de cadastro para importação da planta. As importações que já estão em curso terão 60 dias para a conclusão, o mesmo vale para as autorizações que já foram expedidas e terão validade até o dia 20 de setembro deste ano.

O mercado de produtos à base de cânabis medicinal deu um salto desde 2015, quando teve início o processo de regulamentação da importação. Em 2022, foram 80.258 autorizações concedidas para a importação de produtos com a substância. No ano anterior, foram 40.165.

Entre as justificativas, a agência afirma que não há evidência científica que comprove a segurança da planta e que há um alto potencial de desvio do produto para fins ilícitos.

