O que é preciso saber antes de assistir ao capítulo final de 'The Boys'

Finalmente as três temporadas de The Boys estão completas na Amazon Prime Video. E se você ainda não viu o último episódio, vamos relembrar o que aconteceu até aqui.

A primeira temporada começa com a morte da namorada de Hughie depois de ser "atropelada" por Trem-Bala. O jovem recebe uma oferta de US$ 45 mil da Vought, empresa que administra os Super, para não manchar a reputação do herói. Ele também é abordado por Bruto, que lidera Os Garotos, grupo cuja missão é eliminar os heróis. É também na primeira temporada que o Composto V é apresentado, uma substância que está sendo usada para criar bebês poderosos.

Também é revelado o que fez Bruto querer se vingar: sua mulher foi estuprada pelo Capitão Pátria, o líder d’Os Sete, o que gerou uma criança: Ryan.

Na segunda temporada, os membros d’Os Garotos estão sendo procurados, com Bruto desaparecido. Um super-terrorista chega à cidade e a Vought-American pressiona o governo para incluir Os Sete no exército. Uma nova heroína aparece: Tempesta, que chega causando discórdia na equipe e ganhando popularidade.

Capitão Pátria tenta se aproximar de Ryan e forçar o menino a aprender a usar seus poderes. Os Garotos investigam Tempesta, descobrem que ela se chama Liberdade, é nazista e matou um homem negro por racismo. Eles também investigam o Composto V e descobrem que a Vought planeja usar a substância em adultos. Ryan mata a própria mãe sem querer. Os Garotos se separam e Hughie passa a trabalhar na campanha de uma senadora, que esconde que é Super.

ACORDO

A terceira temporada começa com a Vought fazendo um reality show para selecionar dois novos heróis para Os Sete. Aos poucos, Os Garotos se reúnem novamente e fazem um acordo com Soldier Boy, um herói antigo, para matar Capitão Pátria, que está cada vez mais obcecado por poder e sem medo de passar por cima de quem for.

Soldier Boy se revela pai de Capitão Pátria, que segue tentando encontrar Ryan e fazer o menino usar seus poderes. Bruto e Hughie passam a usar o Composto V para se tornarem temporariamente Super, mas não sabem que o composto pode matar. Capitão Pátria abusa de sua força para manipular pessoas e cria um ambiente de insegurança. Uma luta épica está para acontecer.

