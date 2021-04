O calendário completo de vacinação para todas as pessoas com mais de 60 anos em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo do estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (14) o calendário de vacinação para pessoas entre 60 e 64 anos. Ao todo serão 2,24 milhões de pessoas em todo o estado nessa faixa etária em todo o estado, segundo a gestão João Doria (PSDB).

Já estava definido que as pessoas com 65 e 66 anos serão vacinadas a partir do dia 21 de abril -760 mil no total. Na semana seguinte, no dia 29, começa a vacinação das pessoas com 63 e 64 anos. que deve incluir 840 mil moradores do estado. A partir de 6 de maio, serão vacinadas mais 1,4 milhão de pessoas entre 60 e 62 anos.

"A vacinação dependerá da entrega da vacina Astrazeneca da Fiocruz. Essas pessoas nessas faixas etárias serão vacinadas majoritariamente com a vacina da Fiocruz, mas também com a vacina do Butantan", afirmou Doria.

O governo pede que as pessoas que foram se vacinar façam o pré-cadastro no site VacinaJá para acelerar o processo de imunização. Até as 14h30 desta quarta haviam sido aplicadas 8.290.401 doses de vacina em todo o estado de São Paulo, sendo 5.804.564 na primeira dose e 2.485.837 na segunda.

Na capital paulista, a gestão Bruno Covas (PSDB) suspendeu os 19 postos de drive-thru espalhados pela cidade após constatar uma queda de 50% na procura nesta semana. Eles deverão ser reativados a partir do dia 21, quando começará a vacinação das pessoas com 65 e 66 anos.

Sobre a vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, o estado aguarda a chegada de 3.000 litros de insumos, prevista para o dia 19, para retomar a produção do imunizante. Com os insumos, deverão ser produzidas 5 milhões de doses da vacina. Até esta quarta, o governo estadual entregou 40,7 milhões de doses ao PNI (Programa Nacional de Imunizações).

Confira o cronograma de vacinação em SP

Início: 21 de abril

pessoas com 65 e 66 anos

Início: 29 de abril

pessoas com 63 e 64 anos

Início: 6 de maio

pessoas entre 60 e 62 anos

EM ANDAMENTO

Início 8 de fevereiro

pessoas com 90 anos ou mais

Início 12 de fevereiro

Pessoas de 85 a 89 anos

Início 27 de fevereiro

Pessoas de 80 a 84 anos

Início 3 de março

Pessoas 77 a 79 anos

Início 15 de março

Pessoas 75 e 76 anos

Início 19 de março

Pessoas 72 a 74 anos

Início: 26 de março

Pessoas de 69 a 71 anos

Início: 5 de abril

Pessoas com 68 anos

Profissionais da Segurança Pública: policiais civis, policiais militares, policiais técnico-científicos, agentes penitenciários, bombeiros e guardas civis municipais

Início: 10 de abril

trabalhadores da Educação: professores e demais funcionários de escolas estaduais, municipais e privadas, desde que tenham mais de 47 anos

trabalhadores de colégios privados terão de apresentar os dois últimos contracheques

Início: 12 de abril

pessoas com 67 anos