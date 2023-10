Nunes sanciona isenção de IPTU para imóveis da cracolândia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sancionou sem vetos o projeto de lei que dá isenção parcial ou total de IPTU para imóveis localizados na área conhecida como cracolândia, no centro da capital paulista.

O número de imóveis que receberão alguma forma do benefício será de 4.826. Desse total, porém, 2.143 já estavam isentos por motivos diversos, como casos de aposentados com renda de até três salários mínimos e imóvel avaliado em até R$ 1 milhão. Outros 378 imóveis já têm desconto no tributo por estarem incluídos em critérios sociais.

A lei, publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira (9), cria duas categorias básicas de benefício. A primeira terá descontos de 50%, até o limite de R$ 10 mil, e a segunda terá 100%, limitado a R$ 20 mil. O escalonamento é aplicado conforme a distância das áreas onde há concentração de usuários de crack.

A quantidade de imóveis totalmente isentos do IPTU será 470. É, por exemplo, a situação de um proprietário com direito a 100% de isenção e que tem imposto devido igual ou inferior a R$ 20 mil. Outros 2.014 imóveis terão desconto efetivo de 50%.

O escalonamento e a ampliação da área beneficiada eram pedidos de grupos de comerciantes da região.

Não serão beneficiados imóveis ociosos e abandonados e que, por isso, entraram no IPTU progressivo, um sistema de punição a especuladores imobiliários que eleva gradualmente o preço do tributo até que o valor devido permita a desapropriação do bem. Estima-se que nove imóveis dentro do perímetro estão nestas condições.

As isenções serão aplicadas nos exercícios de 2024 e 2025. A renúncia de arrecadação para os cofres municipais será de R$ 4,4 milhões por ano, atingindo um valor total de R$ 8,8 milhões.

ISENÇÃO DE 100%

Prédios nas quadras onde as cenas de consumo de crack ocorrem com mais frequência ficarão completamente dispensadas do imposto nos exercícios de 2024 e de 2025, até o limite de R$ 20 mil. O benefício será aplicado a trechos das seguintes ruas:

○ Da esquina da rua Guaianases com a rua Aurora, seguindo até a esquina com a rua Vitória, até a esquina com a rua Conselheiro Nébias, se encerrando na esquina com a rua dos Gusmões;

○ Trecho que se inicia na esquina da avenida Rio Branco com a rua dos Gusmões, seguindo até a esquina com a rua Santa Efigênia;

○ Cruzamento da rua dos Gusmões com a rua dos Protestantes, avançando até encontrar com a rua general Couto de Magalhães, terminando na esquina com a rua Aurora.

ISENÇÃO DE 50%

Edifícios localizados nas quadras nos arredores terão desconto de 50% do IPTU, também para os exercícios de 2024 e 2025, limitado a R$ 10 mil. A isenção parcial vale para os endereços abaixo:

○ Da esquina da rua Conselheiro Nébias com a Aurora, até a general Osório;

○ Esquina da Conselheiro Nébias com a Aurora, até a avenida Rio Branco;

○ Trecho que se inicia na esquina da rua Timbiras com a rua Guaianases e se encerra na esquina com a rua dos Gusmões;

○ Da praça Júlio de Mesquita com a rua Vitória até a Avenida Rio Branco;

○ Esquina da alameda Barão de Limeira com a rua dos Gusmões, terminando na esquina com a avenida Rio Branco;

○ Da General Osório com a avenida Rio Branco até a Rua Vitória;

○ Trecho que se inicia na esquina da rua dos Gusmões com a Avenida Rio Branco e se encerra na esquina com a rua General Couto de Magalhães;

○ Da General Osório com a Santa Efigênia até rua Vitória;

○ Esquina da Aurora com a rua dos Andradas, terminando na avenida Cásper Líbero;

○ Da rua Mauá com a General Couto de Magalhães até a esquina com a rua Timbiras;

○ Da esquina da rua Mauá com a rua dos Protestantes até encontrar a rua General Couto de Magalhães;

○ Esquina da Gusmões com a rua Triunfo até General Couto de Magalhães.