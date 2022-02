Nunes nomeia braço direito de Covas para a presidência da SPTuris

Recentemente, Nunes exonerou um dos membros do grupo de Pires, Pedro Barbieri, ex-chefe do serviço funerário, por viajar sem autorização para Abu Dhabi para ver o Palmeiras jogar o Mundial de Clubes.

Amigos de atividades partidárias do PSDB, Covas e Pires transportaram a relação próxima para a gestão municipal, onde o secretário-executivo transitava como a figura mais próxima do prefeito, que morreu em maio.

