Nunes nega que a Prefeitura de SP tenha tentado deslocar cracolândia

Conforme a Folha de S.Paulo noticiou, usuários de drogas da cracolândia que haviam sido deslocados sob chuva na noite de sábado (8) para debaixo do viaduto Governador Orestes Quércia, no Bom Retiro, deixaram o local poucas horas depois e voltaram a ocupar ruas do bairro Campos Elíseos, na região central de São Paulo.

