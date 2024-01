Nunes libera contratação de 7.742 professores, mais que o dobro previsto em edital

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) autorizou a convocação de 7.742 professores para as escolas municipais de São Paulo. O número é mais do que o dobro previsto no edital, que estabelecia o preenchimento de 3.250 vagas.

A autorização foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (19) e a convocação será feita a partir de terça (23). Ao todo, serão chamados 3.675 professores para atuar na educação infantil e em anos iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano), e 4.067 para os anos finais (do 6º ao 9º ano) e ensino médio.

A Secretaria Municipal de Educação não informou porque dobrou o número de contratações previstas no concurso. Em busca da reeleição para a Prefeitura de São Paulo, Nunes tem até 6 de julho para realizar novas nomeações e contratações, segundo o cronograma eleitoral.

Com a liberação de um número maior de contratações, devem ser convocados quase todos os professores aprovados para a segunda fase do concurso, que foi o primeiro a avaliar os candidatos com uma prova prática.

Essa etapa previa avaliar se eles têm capacidade de planejamento de aula, boa comunicação, domínio do conteúdo e capacidade de transposição didática do conteúdo a ser ensinado.

"Os aprovados demonstraram que sabem dar uma aula e dominam o conteúdo relacionado à sua área de atuação", disse em nota a secretaria.

Ainda segundo a pasta, todos os convocados terão a remuneração praticada na rede municipal de São Paulo, que tem piso salarial de R$ 5.339,79 para docentes com jornada de 40h semanais. Eles também podem receber um bônus por desempenho educacional, que pode chegar a até R$ 6.000, e receber a GLT (Gratificação por Local de Trabalho), concedida aqueles que optam por trabalhar em escolas com grande rotatividade de profissionais ou em locais de difícil acesso.