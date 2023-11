Nunes acusa governo federal de omissão ao fiscalizar a Enel em SP

Ao ser questionado se havia alguma interferência política em relação à atuação do governo federal no episódio, Nunes negou. "O que está faltando é assumir responsabilidade", disse. "Há pré-candidatos que fazem palanque com a desgraça das pessoas", continuou.

Segundo ele, está agendada uma reunião na próxima segunda-feira (13) no Palácio dos Bandeirantes com representantes da concessionária para discutir um plano de contingência.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O prefeito Ricardo Nunes (MDB) acusou o governo Lula (PT) de omissão diante da demora da Enel em restabelecer o fornecimento de energia após o temporal da última sexta-feira (3) que deixou 4,2 milhões de domicílios no escuro no estado de São Paulo.

