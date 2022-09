'Nunca falei que a santa era LGBT', diz padre Julio Lancelloti depois de sofrer 'massacre' nas redes

O curta foi viabilizado por meio do ProAC (Programa de Ação Cultural), do Governo de São Paulo. Sua produção é assinada por Paula Pripas e pela Filmes de Abril. O roteiro é de Cesar Sandoval Moreira Jr., Fabiana Kelly e Leide Jacob. Bea Pomar fez a montagem do filme e do trailer.

A diretora do curta, Leide Jacob, endossa a versão do pároco. "O padre Julio apenas narrou a história que a própria Igreja divulga. A ressignificação da santa em santo é feita pelo filme, não pela narração. O padre Julio narrou, ouviu, acolheu os personagens, como todo padre deveria fazer", diz à coluna.

"O documentário que vai fazer as suas interpretações, que não são minhas. O que eu relato é a vida oficial dela. De que ela, sendo uma mulher, assumiu a identidade masculina para ser monge, entrou como Marino no mosteiro e só depois de morta foi reconhecida [mulher]", afirma Julio Lancellotti.

