Número de mortos em Petrópolis sobe para 183, e o total de desaparecidos cai para 85

A Prefeitura de Petrópolis informou que, no momento, as doações de roupas usadas e água mineral já são suficientes para atender a população afetada, mas que itens de higiene, cuidado pessoal e limpeza são necessários.

O acesso a algumas áreas ainda é difícil: 19 vias estavam total ou parcialmente interditadas na manhã desta terça, e as linhas de ônibus operam com horários e frota reduzidos. Muitos funcionários não conseguiram voltar ao trabalho, e os veículos passam por manutenção após serem alagados.

A corporação afirmou ainda que a presença de pessoas e veículos dificultam as buscas. "Em um socorro, por exemplo, eu gastei 40 minutos em um trajeto de 500 metros com um paciente na ambulância", disse a coronel Simone Maeso, diretora-geral de Socorro e Emergência.

Agora, há 54 cães especializados do Rio de Janeiro e de outros estados atuando nas operações. "O objetivo é minimizar as áreas a serem trabalhadas. Em um determinado perímetro, um cão substitui cerca de 25 bombeiros", disse o tenente-coronel Wendell Carlos Rodrigues.

Desde a tempestade, foram registradas mais de 1.600 ocorrências no município, a grande maioria por deslizamentos. Até o momento também foram realizadas mais de 350 vistorias em imóveis e áreas afetadas, de acordo com a prefeitura.

O Corpo de Bombeiros fluminense marcou um encontro com a imprensa nesta segunda para explicar as dificuldades das equipes e desmentiu boatos de que pessoas teriam sido resgatadas com vida nos últimos dias —foram 24 salvamentos, todos nas primeiras 24 horas após a tempestade.

As salas de velórios estão cheias, e os enterros estão sendo feitos em sequência no cemitério municipal . A prefeitura abriu novas covas rasas (menos profundas e mais baratas) e descartou um grande enterro coletivo "para respeitar a programação das famílias".

Do total de mortos, 111 eram mulheres e 72 eram homens, entre eles 32 menores de idade. Foram encontrados ainda sete fragmentos de corpos. As buscas na lama feitas por bombeiros e moradores continuam em curso, assim como o atendimento aos 807 abrigados em escolas municipais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.