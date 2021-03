Número de internados em UTI bate recorde em 13 das 18 regiões do estado de SP

Segundo sua neta, a técnica de enfermagem Jeniffer Barbosa Oliveira, ela recebeu diagnóstico positivo de Covid-19 no dia 4 de fevereiro. Três dias depois foi internada na UPA de Prudente e, após uma semana, foi levada ao hospital do município vizinho de Regente Feijó.

O jardineiro Paulino Pontólio, 51, esperou por quatro dias para conseguir leito de UTI, em Dracena (SP), conta o filho, o operador de máquinas Luís Paulo Ferreira Pontólio, 25. “Ele começou a passar mal no dia 12 [de fevereiro], precisou de UTI e só foi transferido quatro dias depois para o HR [Hospital Regional, em Prudente]”, diz. Seu pai teve alta no último domingo.

Das 202 mortes registradas no município até a quarta, 112 (55%) ocorreram neste ano. Apesar de fortes medidas restritivas que vigoram desde fevereiro, os casos ainda crescem com velocidade —a média de novos infectados nesta semana é 60% maior que há 14 dias.

Araraquara, por sua vez, foi fortemente afetada pela nova variante do coronavírus descoberta no Amazonas e vive dias dramáticos.

Nesta quinta (4), as UTIs dos hospitais públicos paulistas tinham cerca de 7.000 pacientes. É a maior taxa já registrada até o momento, e a ocupação chega a 77% no estado como um todo.

O jornal Folha de S.Paulo analisou dados de internações nas 18 regiões em que São Paulo é dividido de acordo com o Plano SP. O plano prevê medidas de isolamento social, que podem ser regionalizadas, para conter a disseminação do coronavírus.

As piores situações estão em Bauru, Araraquara e Presidente Prudente, todas com mais de 90% de ocupação nos leitos. A área que engloba a capital paulista está com 80%, praticamente igual ao pior período de 2020.

SÃO PAULO E PRESIDENTE PRUDENTE, SP (FOLHAPRESS) - O número de internados com Covid-19 em UTIs públicas bateu recorde em 13 das 18 regiões do estado de São Paulo neste ano, em meio ao forte crescimento de novos casos nas últimas semanas.

