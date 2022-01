Novos cursos de pós-graduação miram gestão, franquias e ecommerce

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cursos de pós-graduação em gestão, voltados para diferentes áreas, são a aposta de faculdades e instituições particulares para este ano.

Há um crescimento na oferta desses programas, motivado por mudanças no currículo das escolas.

Como os cursos de MBA focam executivos, que já têm maior experiência profissional em gestão, as faculdades ajustaram sua grade para se diferenciar e atender jovens que estão entrando no mercado de trabalho e buscam qualificação, diz Marcelo Saraceni, presidente da ABIPG (Associação Brasileira das Instituições de Pós-Graduação).

Além disso, afirma Saraceni, estudantes de cidades do interior, muitas vezes distantes de sedes de ensino, têm buscado cursos de gestão com aulas síncronas –que, diferentemente do ensino a distância tradicional, oferece aulas ao vivo em um espaço virtual com mais interatividade.

O Ensino Einstein, braço da rede de hospitais, deve lançar neste ano três cursos de pós: gestão em saúde pública, gestão estratégica de negócios em saúde e direito em saúde.

Com previsão de início em março, o primeiro acontece de forma presencial em São Paulo e vai tratar de assuntos como gestão de risco e segurança, liderança e gestão de pessoas. O valor é de R$ 24,3 mil para inscrições feitas até 16 de janeiro.

Já o curso gestão estratégica de negócios em saúde (R$ 19,7 mil para matrículas até 20 de janeiro) começa em abril no formato EAD (ensino a distância) com um conjunto de disciplinas que inclui inteligência de mercado, tomada de decisões, análise de tendências e marketing 4.0.

Segundo Flávia Nielsen, gerente de MBA e cursos de gestão do Einstein, é comum que alunos formados em medicina migrem para gestão ao perceberem que não gostam de atuar no atendimento clínico.

"Mas, como o profissional não quer sair da área depois de anos de estudo, ele vem buscar um curso de gestão com a possibilidade de uma mudança de carreira sem ser de forma drástica", diz.

A pós em direito em saúde, diz Nielsen, foi criada com o objetivo de atender à demanda de profissionais que querem trabalhar com perícia médica e de médicos que desejam entender os aspectos legais que envolvem seu trabalho.

Com início previsto para setembro (na versão EAD e presencial) aborda temas como bioética, biodireito, responsabilidade civil na área da saúde e aspectos legais na telemedicina.

Para Saraceni, da ABIPG, as pós-graduações na área da saúde estão em crescimento, em especial aquelas voltadas para medicina.

Isso aconteceu, segundo ele, depois que médicos foram autorizados por uma decisão judicial de abril de 2020 a incluírem, em seus currículos, títulos de pós-graduação de instituições reconhecidas pelo MEC (Ministério da Educação).

Antes da decisão, o CFM (Conselho Federal de Medicina) só aceitava os títulos de residência e de especialista, obtido por meio de prova da sociedade médica afiliada à AMB (Associação Médica Brasileira).

Em março, o Ibmec São Paulo terá sua primeira turma de pós em gestão empresarial. Os alunos podem optar pelo modelo presencial ou síncrono (ao vivo a distância).

Com duração de nove meses, trata-se de um "curso mão na massa", diz Cleberson Luiz Santos de Paula, coordenador-geral de pós-graduação e extensão da instituição, o que deve ajudar quem está entrando no mercado de trabalho.

A especialização, que custa R$ 23,8 mil, vai passar por temas como marketing, negócios, finanças e operações corporativas.

FRANQUIAS, INOVAÇÃO, CIBERCULTURA E ECOMMERCE

Ainda dentro da área de negócios, cursos recém-lançados também se propõem a atender necessidades específicas, como o de empresários que trabalham com franquias, ou a campos de estudo relativamente recentes, como o de ecommerce.

Nesse contexto, a Saint Paul Escola de Negócios, em São Paulo, inicia em março sua pós-graduação em inovação e estratégia disruptiva, voltada àqueles que buscam navegar na nova economia, focada em serviços com uso de tecnologia, afirma Adriano Mussa, reitor e diretor de inteligência artificial da Saint Paul.

O curso abordará temas como gestão ágil, finanças para startups, cenário macroeconômico e diversidade, e terá duração de sete meses. O valor é de R$ 33,8 mil.

A Estácio também está mirando as áreas de negócios e economia, com cursos a distância voltados ao mercado de franquias marcados para o início deste ano.

Segundo Rogério Rodrigues, professor dos cursos de pós da instituição, os programas são voltados tanto a franqueadores, que vão aprender normas e conceitos para expandir um negócio, quanto para aqueles que querem abrir uma franquia.

No segundo caso, o intuito é que o aluno saiba como se preparar financeiramente e quais aspectos jurídicos são importantes ao adquirir um negócio nesse modelo.

Além disso, a escola também conta com uma especialização em ecommerce, com foco em estratégias e vendas. Assim como as de franquias, essa pós também tem um ano de duração e será oferecida no formato EAD.

A ideia do curso nasceu a partir da necessidade de o empresário conhecer detalhes do processamento e da proteção de dados do consumidor assegurados pela LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).

A PUC-SP também criou uma pós voltada para o ambiente digital.

O programa em cibercultura (R$ 16,4 mil) terá aulas ao vivo que podem ser assistidas de casa. Com duração de 15 meses, deve acontecer ainda no primeiro trimestre deste ano.

Eugênio Trivinho, professor do programa de estudos pós-graduados em comunicação e semiótica da PUC-SP, conta que a ausência de especializações neste tema foi uma das razões para a criação do curso.

A lista de disciplinas inclui temas como modernidade e cultura pós-moderna e educação na sociedade interativa.

ONDE ESTUDAR

Curso: gestão estratégica de negócios em saúde

Instituição: Ensino Einstein

Duração: 12 meses

Preço: até 20/01 será 30x R$ 658,49 - R$ 19,7 mil (após a data, o valor irá aumentar)

Modalidade: EAD

Início: abril de 2022​

Curso: gestão pública nas redes de atenção à saúde

Instituição: Ensino Einstein

Duração: 12 meses

Preço: até 16/1 será 24x de R$ 1.013,31 - R$ 24,3 mil (após a data, o valor irá aumentar)

Modalidade: presencial

Início: março de 2022

Curso: direito em saúde

Instituição: Ensino Einstein

Duração: 12 meses

Preço: 24x de R$ 1.207,61 - R$ 28,9 mil (no EAD sairá 20% mais barato)

Modalidade: EAD e presencial

Início: setembro de 2022

Curso: gestão empresarial

Instituição: Ibmec São Paulo

Duração: nove meses

Preço: R$ 23,8 mil

Modalidade: presencial, mas terá a forma síncrona (ao vivo a distância)

Início: março de 2022

Curso: inovação e estratégia disruptiva

Instituição: Saint Paul Escola de Negócios

Duração: sete meses

Preço: até 30x de R$ 1,128,15 ou R$ 33,8 mil em parcela única

Modalidade: ao vivo a distância + presencial

Início: março de 2022

Curso: franquias – estratégia e inovação

Instituição: Estácio em São Paulo

Duração: 12 meses

Preço: ainda não definido

Modalidade: EAD

Início: primeiro semestre de 2022

Curso: franqueando o seu negócio

Instituição: Estácio em São Paulo

Duração: 12 meses

Preço: ainda não definido

Modalidade: EAD

Início: primeiro semestre de 2022

Curso: ecommerce estratégia e vendas

Instituição: Estácio em São Paulo

Duração: 12 meses

Preço: ainda não definido

Modalidade: EAD

Início: primeiro semestre de 2022

​Curso: cibercultura

Instituição: PUC-SP

Duração: 15 meses

Preço: 15x de R$ 1.099,00 - R$ 16,4 mil (desconto promocional até o dia 31/01/2022 de 25% para alunos formados na PUC-SP nos dois últimos anos (2020 e 2021) e 20% aos demais interessados)

Modalidade: online síncrono (ao vivo)

Início: primeiro trimestre de 2022 ​