Novos casos de Covid aumentam no mundo pela 1ª vez em sete semanas

Nesta segunda (1º), Gana e Costa do Marfim se tornaram os primeiros países a começar a vacinar sua população com doses fornecidas pela Covax, o programa internacional de fornecimento de vacinas para os mais pobres.

Em entrevista coletiva, o diretor de emergências da OMS, Michael Ryan, afirmou que é irrealista acreditar que a pandemia vai acabar até o fim do ano. "Mas acho que o que podemos interromper, se formos inteligentes, são as hospitalizações, as mortes."

Segundo Ghebreyesus, ainda é muito cedo para os governos dependerem apenas dos programas de vacinação e abandonarem outras medidas para conter a disseminação do vírus. "Parte disso [do aumento] parece ser devido ao relaxamento das medidas de saúde pública, à circulação contínua de variantes e às pessoas baixando a guarda", disse.

