Novo coronavírus é descoberto em morcego na China

Uma linhagem anterior do HKU5 foi sequenciada pela primeira vez pelo autor principal do estudo, Jing Chen, do Instituto de Virologia de Wuhan na China, e sua equipe em 2014, de material genético coletado de morcegos do gênero Pipistrellus.

Assim como o Sars-CoV-2, o HKU5-CoV-2 contém características que o ajudam a entrar nas células, e foi capaz de infectar células de órgãos humanos cultivadas em laboratório -no intestino e vias aéreas-, apesar de não com tanta facilidade quanto o Sars-CoV-2.

Trata-se do HKU5-CoV-2, que pode entrar nas células usando uma proteína chamada receptor ACE-2, encontrada nas células de muitas aves e mamíferos, incluindo humanos. Virologistas ouvidos pela Folha de S.Paulo descartam, no entanto, um risco de pandemia nesse primeiro momento.

