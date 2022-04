Novo caso de sarampo em SP acende alerta e governo já teme surto

A preocupação com um novo surto da doença m São Paulo é enorme, já que a cobertura das vacinas contra a doença também vem caindo no estado. Em 2018, ela atingia 81.8% das crianças até cinco anos. Em 2019, o percentual caiu para 82,5%; em 2020, para 67,1%; e, em 2021, para 60,1%, quando considerada a segunda dose da vacina.

O caso foi confirmado nesta semana, em Santos, mesma cidade em que outro paciente havia sido diagnosticado com a doença no mês passado. Em fevereiro, outra pessoa com a doença foi identificada na cidade de São Paulo.

