'Novo cangaço' faz moradores reféns e destrói agência bancária no RN

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Criminosos envolvidos em um mega-assalto a uma agência bancária aos moldes do chamado "novo cangaço" em Lagoa Nova (RN), a 167 km da capital Natal, fizeram moradores reféns e destruíram completamente uma agência bancária na madrugada desta quarta-feira (3) com o uso de explosivos.

Vídeos obtidos pelo UOL registraram o cenário de destruição. Foi a segunda ação do tipo em apenas quatro dias. Na madrugada de sábado (30), uma quadrilha fez reféns, trocou tiros com policiais e atacou uma instituição financeira em Ipixuna (PA), a 250 km da capital Belém.

"Rapaz, derrubaram o banco!", dizia um morador ao registrar as imagens dos destroços da agência bancária.

Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, criminosos com fuzis renderam moradores, cercaram as forças de segurança e usaram miguelitos, como são chamados os pregos retorcidos jogados no asfalto por criminosos para impedir que sejam perseguidos por policiais na fuga.

Agentes das forças de segurança encontraram ao menos 30 projéteis de fuzis disparados pela quadrilha na ação e fazem buscas para localizar suspeitos. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha levou as cédulas que estavam armazenadas na agência.

PRESO UM DOS MAIS PROCURADOS DO PAÍS

Apontado como responsável por chefiar assaltos a agências bancárias aos moldes do chamado "novo cangaço", um dos homens mais procurados do país foi preso na tarde de segunda-feira (1º) em uma abordagem de rotina feita por agentes da Polícia Rodoviária Federal em Atibaia, no interior de São Paulo.

Danilo dos Santos Albino, 38, tem quatro mandados de prisão expedidos por envolvimento em roubos a bancos em São Paulo entre 2015 e 2021. Esses crimes envolvem quadrilhas com fuzis e explosivos em carros blindados com ao menos 30 criminosos, que enfrentam as forças de segurança e usam civis como escudos humanos, criando um cenário de terror nas cidades onde atuam.

Na lista dos criminosos mais procurados do país elaborada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, ele também é apontado como suspeito de ligação nas ações de "domínio de cidades", uma evolução em relação ao "novo cangaço" em crimes mais violentos e planejados. Fontes ligadas a investigações desses grupos apontam que o investimento para mega-assaltos é de até R$ 2 milhões.

Ele é suspeito de envolvimento no mega-assalto ocorrido no dia 30 de agosto de 2021 em Araçatuba (SP), ação com o maior número de explosivos empregados em assaltos no país, segundo levantamento feito pela Associação Mato-Grossense para o Fomento e Desenvolvimento da Segurança.

O veículo conduzido por Danilo foi alvo de uma abordagem de rotina da PRF por volta das 15h30 de ontem na BR-381, conhecida como rodovia Fernão Dias.

PROJETO DE LEI PARA TIPIFICAR CRIME

Nesta semana, parlamentares colocaram em pauta no Congresso o projeto de lei 5.365 de autoria do deputado federal Ubiratan Sanderson (PL), que tipifica o crime tipicamente brasileiro de "domínio de cidades".

A Câmara dos Deputados aprovou na segunda-feira (1º) o requerimento que confere regime de urgência ao tema em votação simbólica. Com isso, a proposta poderá ser incluída na pauta de votações a qualquer momento.