Novela 'A Viagem' vai inspirar musical com estreia em 2023

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Ivani Ribeiro (1922-1995) foi a precursora dos folhetins espíritas no Brasil - além de A Viagem, ela escreveu ainda O Profeta (Tupi, 1977), cuja ação gira em torno de um sensitivo que se comunica com o além. Ao lado de Janete Clair (1925-1983), Ivani ajudou a estruturar a linguagem da telenovela brasileira, apostando em conteúdo local e sem inspiração nos folhetins cubanos, como no início da TV no País.

Com produção da Palavra e Som Entretenimento, em parceria com a Oh!Artes, o espetáculo terá o texto original adaptado por Vitor de Oliveira, Thalma Bertozzi e Solange Castro Neves.

