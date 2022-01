Nove trabalhadores rurais são resgatados de situação de abandono no RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Federal resgatou nesta quinta-feira (6) um grupo de nove trabalhadores que se encontrava em situação de abandono em uma propriedade rural perto de São Borja (RS). Entre eles, estava um adolescente de 15 anos. Os agentes foram até o local após receberem uma denúncia. Os trabalhadores moram em Cacequi, também no Rio Grande do Sul, e haviam sido contratados para realizarem trabalhos na lavoura. Eles foram conduzidos à delegacia da Polícia Federal, onde serão ouvidos. A Secretaria de Assistência Social de São Borja foi comunicada e providenciou o acolhimento dos trabalhadores no Albergue Municipal e posteriormente o retorno à cidade de Cacequi. A Polícia Federal irá instaurar inquérito para apurar o possível aliciamento dos trabalhadores para posterior submissão ao trabalho escravo.

