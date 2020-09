Nove pessoas morreram afogadas neste feríado prolongado em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao menos nove pessoas morreram afogadas no estado de São Paulo durante este feriado prolongado de 7 de setembro. Sete vítimas estavam no litoral e duas estavam na Grande SP, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Ao menos outras duas pessoas foram resgatadas com vida, pelos bombeiros, e encaminhadas ao hospital. Não existem ainda informações sobre o estado de saúde delas.

Entre as vítimas que perderam a vida no mar, três estavam na cidade de Guarujá e duas pessoas estavam em Mongaguá, ambas cidades do litoral sul paulista. Uma pessoa morreu em Bertioga e outro caso ocorreu em Ubatuba, as duas cidades do litoral norte de São Paulo.

Na Grande São Paulo, duas pessoas perderam a vida afogadas na represa Guarapiranga, uma na região do Grajaú (zona sul da capital paulista) e a outra em São Bernardo do Campo.

Entre as três vítimas que se afogaram no Guarujá estão um homem de 60 anos de Cerqueira César, um de 27 anos de Várzea Paulista e outro de 24 anos de Sumaré. Em Bertioga, um jovem de 22 anos de Mogi das Cruzes foi socorrido, mas não resistiu.

Em Itanhaém, há dois jovens moradores da capital paulista que estão desaparecidos: um de 21 anos e outro de 18.

Apesar da pandemia do novo coronavírus e do estado de São Paulo ainda estar em quarentena, as praias ficaram lotadas neste feriado prolongado. Mais de 200 mil veículos deixaram a cidade de São Paulo rumo ao litoral paulista, número maior do que o registrado no mesmo período, em 2019.