Novas pesquisas associam ultraprocessados a câncer e mortalidade

No Brasil, em 2020, uma nota técnica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encaminhada ao Ministério da Saúde, buscou desqualificar e reformular o Guia Alimentar para a População Brasileira.

Após ajustar os resultados para diversas variáveis (buscando, assim, evitar efeitos de confusão), os pesquisadores concluíram que, entre os homens observados, a fatia com o maior consumo de ultraprocessados tinha um risco cerca de 29% maior de desenvolvimento de câncer colorretal, em comparação com a fatia que menos consumia esses produtos.

Nos EUA esse tema é especialmente importante, considerando que cerca de 57% das calorias consumidas por dia pelos adultos do país é derivada de alimentos ultraprocessados, que são ricos em aditivos. O resultado do consumo desses produtos é a alteração da microbiota, maiores riscos de ganho de peso e aumento do risco de câncer colorretal.

Um dos estudos foi feito nos Estados Unidos, com acompanhamento por mais de 20 anos. Os pesquisadores analisaram como a qualidade da alimentação pode impactar casos de câncer colorretal, segunda maior causa de morte por câncer no mundo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas novas pesquisas vêm reforçar o papel deletério à saúde humana de dietas com elevada participação de ultraprocessados. Os novos estudos, publicados na revista científica BMJ nesta quarta-feira (31), mostram maiores riscos de câncer colorretal e de mortes em populações com alto grau de consumo desse tipo de alimento.

