Novas medidas na indústria tabagista dão sinais sobre futuro do cigarro

Aqui no Brasil, nesta quarta (6), a diretoria da Anvisa aprovou relatório sobre os chamados dispositivos eletrônicos para fumar. O documento concluiu pela manutenção da medida que proíbe esse tipo de produto no Brasil. Os próximos passos ainda incluem proposta de texto normativo e novas votações e consultas.

SÃO PAULO, SP, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A indústria tabagista tem vivido dias intensos nesta semana com sinalizações contrárias de órgãos reguladores sobre o destino desse mercado, que, como a própria fabricante Philip Morris já afirma, deve parar de vender cigarros no futuro.

