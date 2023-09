Nova York tem show de drones em defesa da Amazônia

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Cerca de mil drones iluminaram o céu de Manhattan, Nova York, na noite desta sexta-feira (15), em ato em defesa da Amazônia.

O show de luzes foi realizado por ativistas em defesa do meio ambiente durante uma apresentação do DJ brasileiro Alok, dias antes do programado discurso do presidente Lula (PT) durante a 78ª Assembleia-Geral da ONU.

Os equipamentos sobrevoaram a ilha sincronizados e formaram figuras de animais da fauna amazônica, como o boto-cor-de-rosa e a onça pintada. Ainda uma árvore, o mapa do Brasil e um globo de luzes vermelhas- representando o fogo- com os dizeres "Amazônia queima, o mundo queima" foram avistados.

Os drones também formaram palavras a palavra "proteja-me" e "save the Amazon, save the life" --na tradução, salve a Amazônia, salve a vida.

Já trilha sonora do show foi composta pela música "Shiva Vaishu", produção de Alok que tem inspiração indígena.

O ato foi realizado pela organização Avaaz, que atua em âmbito internacional se envolvendo nas principais pautas ambientais em discussão. No X --o antigo Twitter--, a entidade publicou que "mais magia está por vir".

A apresentação acontece dois dias depois do governo do estado do Amazonas decretar situação de emergência ambiental em cidades ao sul do território e na região metropolitana de Manaus.

Nos 12 primeiros dias de setembro, o estado registrou 77% da quantidade de incêndios contabilizados durante todo o mês de agosto. Foram 4.127 entre 1 e 12 de setembro, número que coloca o estado na liderança nos registros de incêndio, seguido por Pará (3.500) e Mato Grosso (1.954). Os dados são do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

O Amazonas vive ainda uma severa seca nos rios.

Por tradição, os presidentes brasileiros abrem os discursos da assembleia. Lula subirá a tribuna na próxima terça-feira (19). O presidente embarcou na sexta-feira com destino a Cuba, onde fez parada antes de seguir para Nova York.