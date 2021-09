Nova regra da OAB veta 'ostentação' em publicidade e cria polêmica entre advogados

De acordo com a conselheira Stocker, fotos das empresas poderão ser publicadas por meio da publicidade passiva, isto é, nos sites ou perfis dos escritórios, desde que as publicações não sejam impulsionadas.

Um terceiro perguntou se postar foto de bermuda dentro do STF (Supremo Tribunal Federal) seria ostentação, enquanto outro afirmou que precisaria recorrer à mais alta corte do país para enteder o que a OAB quis dizer com a nova norma.

Stocker chama a atenção para o final do parágrafo. "Fica mais uma vez evidenciado que se refere à publicidade para oferta de atuação profissional, portanto não tem como concluir que, com essa provisão, a OAB estaria restringindo a vida privada", diz.

Conselheira federal da OAB e integrante do grupo de trabalho por trás da norma, Stocker afirma que a regra não proíbe os profissionais de publicar fotos de carros, viagens ou qualquer outro bem de consumo em suas redes sociais. O veto apenas se aplica se a postagem for usada como forma de promover o próprio trabalho ou conseguir novos clientes.

