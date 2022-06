Nova canção de Mundo Bita ensina crianças a lidar com a tristeza

A intenção não é mascarar o que se sente, mas aprender que é possível ficar triste e entender que essa é uma resposta a algo desagradável. E que, mesmo que demore um pouquinho, vai passar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

ABRAÇOS. Para lidar com a tristeza, o Mundo Bita propõe para as crianças recorrer a empatia e paciência, como se fossem ingredientes capazes de mandar o sentimento embora. Um abraço também pode ser significativo.

A canção faz parte do projeto Bita e os Sentimentos, temporada que já contou, entre outros, com a participação do músico Emicida e falou sobre o amor, a raiva e a alegria.

Lidar com as emoções pode ser um desafio, por isso, o Mundo Bita lançou, na sexta-feira, 3, a música A Tristeza Vai Passar. O Mundo Bita é um projeto de entretenimento infantil criado pelo músico e designer Chaps Melo em 2010.

