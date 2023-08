Noivos devem receber de R$ 20 mil após falta de luz em casamento no Ceará

"Comecei a pedir que os convidados levantassem os celulares no modo lanterna e que a banda cantasse a capella, sem instrumento, sem microfone, sem nada. Posicionei um carro na entrada, ligando as luzes. Foi dessa forma que fizemos o casamento", disse Lukas Almeida Giotto, cerimonialista.

O cerimonialista da festa entrou em contato com a Enel, que, segundo ele, informou que a previsão para reparo do problema elétrico era de uma da manhã, mais de cinco horas após o apagão.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.