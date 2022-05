Noite gelada em Campos do Jordão faz a alegria de turistas

CAMPOS DE JORDÃO, SP (FOLHAPRESS) - Por volta das 23h, os termômetros marcavam 7° C em Campos do Jordão, o que resultou em um bom público no centro da cidade. Muitas pessoas estavam bem agasalhadas, com cachecóis e gorros na cabeça.

O rótulo de cidade para se curtir a dois podia ser notado pela quantidade de casais em restaurantes e passeando pelas ruas.

À Folha, o casal carioca Nathalia Lima e Diego Sousa, ambos de 30 anos, disseram ser a primeira vez juntos no local. Eles estavam na cidade para celebrar o aniversário de um ano de namoro e a diferença no clima entre Campos do Jordão e o Rio de Janeiro, segundo a dupla, foi o fator primordial para a escolha.

Movimento de turistas no bares e restaurantes na região de Capivari, em Campos do Jordão, quando fez 7° C Rubens "É diferente do Rio. Lá o clima é de praia, aqui é outra pegada", disse a publicitária.

Enquanto Nathalia dizia sentir frio, seu namorado, o empresário Diego, afirmou estar "confortável". Ele, no entanto, estava envolto por um cachecol.

Outro casal que curtia a noite, e que tinha chegado havia pouco tempo à cidade da serra da Mantiqueira, eram os paulistanos Edmilson Pereira, 38, e Mayara Jacob, 28.

Eles deixaram Itaquera, na zona leste de São Paulo, para comemorar os três anos de relacionamento. Era a segunda vez de cada um deles na cidade.

A paisagem em Campos do Jordão estava mais verde e amarela nesta sexta-feira. Devido à participação do presidente Jair Bolsonaro (PL) em um evento com lojistas em um centro de convenções da cidade, alguns estabelecimentos penduraram bandeiras do Brasil em suas fachadas.

Mais cedo, por volta das 20h, foi possível notar algumas pessoas enroladas em bandeiras e outras com o item sobre os ombros.

No entanto, os dois casais entrevistados não sabiam da presença do presidente na cidade e se mostraram surpresos ao serem informados pela reportagem.