No RJ, estudante de medicina é fotografada com vape em hospital e é desligada

A jovem escreve no LinkedIn que ingressou na Universidade Unigranrio em 2018, com previsão de término em 2024. Ela destaca os estágios que já faz parte na graduação, entre eles, em dermatologia e cirurgia plástica.

A direção do hospital lamentou a postura da estudante de medicina, "flagrada com o dispositivo, mesmo que aparentemente desligado".

A universitária fazia parte do programa de internato da Maternidade Municipal Leila Diniz, na Barra da Tijuca, na zona oeste do município do Rio de Janeiro, segundo a SMS (Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro).

Uma imagem circula nas redes sociais e mostra a estudante digitando no celular enquanto também segura o cigarro eletrônico na cor verde. Ao lado dela tem outra mulher aparentemente conversando com outra pessoa. O caso teria ocorrido na semana passada.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma estudante de medicina foi desligada de uma maternidade municipal após ser fotografada com um vape (cigarro eletrônico) na mão em um centro obstétrico no Rio de Janeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.