No Rio, Justiça não libera 25% das presas provisórias mães

Para Flavia Nascimento, coordenadora de Defesa dos Direitos da Mulher na Defensoria do Rio de Janeiro, não é possível eclipsar "a discriminação de gênero muito grande" se quisermos entender o fenômeno que faz com que Cláudias continuem presas, quando a regra deveria ser o status concedido a Adriana Ancelmo.

Foi o que aconteceu com Cláudia, que teve a prisão domiciliar negada. A maioria dos encarceramentos femininos se dá por furto ou tráfico de drogas. Com ela, foi a segunda opção. A polícia encontrou cerca de seis gramas de cocaína em sua casa, distribuídos, segundo ela, em nove sacolés de pó.

"Você não é minha mamãe, minha mamãe é ela", disse então a menina, apontando para uma tia quase octogenária que cuidou dela no período em que a sobrinha ficou sob guarda do estado.

Adriana, no caso, é Adriana Ancelmo, ex-esposa do ex-governador do Rio Sérgio Cabral. Implicado num colossal esquema de corrupção que o levou para trás das grades, o casal tinha dois filhos menores de idade, de 11 e 14 anos.

