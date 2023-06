No PR, pai esquece de levar filho a escola, e bebê morre após 9 horas no carro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um bebê de 1 ano e 7 meses morreu após ficar 9 horas dentro do carro do pai -que teria esquecido de levá-lo à escola, segundo relatou o homem à polícia. O caso aconteceu em Curitiba (PR) na tarde desta terça-feira (27).

O bebê ficou trancado dentro do carro das 8h às 17h, aproximadamente, disse o delegado Rodrigo Rederde, do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes), que apura o caso.

O homem levaria a criança para a escola, mas se esqueceu e, diante do silêncio do bebê, foi direto para o trabalho. Ele só percebeu que o filho estava no carro na hora em que foi liberado, contou à polícia.

A criança ainda estava viva quando o pai tentou socorrê-la, mas veio a óbito depois, relatou o delegado.

O pai não foi indiciado e nem preso, mas a Polícia Civil abriu um inquérito para apurar o caso. "Ele pode responder pelos crimes de abandono de incapaz, resultando em morte, ou por homicídio culposo", informou a corporação em nota.

A polícia ainda aguarda laudos sobre a causa da morte do bebê, mas não há indícios de maus tratos prévios, de acordo com os registros da Polícia Militar do Paraná. No entanto, o homem será ouvido novamente pela polícia, bem como outras testemunhas.