No Pará, torre de transmissão de energia cai e deixa sete mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma torre de transmissão de energia elétrica caiu nesta sexta-feira (16) no Pará, entre as cidades de Pacajá e Anapu. Há sete mortos, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

O acidente, na região de Bom Jardim, deixou ao menos sete feridos, que estão sendo transferidos para o Hospital Regional da Transamazônica, em Altamira.

O governador do estado, Helder Barbalho (MDB) , lamentou o ocorrido e afirmou nas redes sociais que está dando assistência ao município de Pacajá, que fica próximo ao local do acidente. "Temos registros de óbitos e feridos. Minha solidariedade às vítimas e aos familiares."

Barbalho afirmou que as vítimas estão sendo direcionadas para Altamira, cidade mais distante do local do acidente do que Pacajá e Anapu, por causa das condições da BR-422.