'No meu tempo, tirava autista na chibata', diz vereador no Ceará

Mas, ao mencionar o projeto de lei, o pedetista acrescentou: "Eu estava brincando hoje aqui com os colegas, eu assisti ao Fantástico no domingo, e fui dormir pensando: 'rapaz, acho que eu sou autista também!'. Pela declaração que os artistas fizeram... Acho que eu era autista, só que meu pai tirou o autista na peia. No meu tempo, tirava autista na chibata. Eu era um menino meio traquina", disse ele, em referência ao programa da Globo que mostrou o caso da atriz Letícia Sabatella, diagnosticada com TEA recentemente.

O tema surgiu na sessão da Câmara porque o vereador, que preside a Casa, é o autor de um projeto de lei que autoriza a criação da "carteira municipal de identificação do autista", que estava na pauta do dia. A proposta atendia a um pedido de um grupo ligado ao tema e foi aprovada pelos vereadores nesta terça.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador Eúde Duarte Lucas (PDT) sugeriu nesta terça-feira (19), durante sessão na Câmara de Jucás, a 329 km de Fortaleza, que um possível TEA (Transtorno do Espectro Autista) na época de criança teria sido "tirado na peia" pelo seu pai. "No meu tempo, tirava autista [TEA] na chibata", disse ele.

