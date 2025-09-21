   Compartilhe este texto

No funeral de Kirk, Trump promove governo, menciona tarifas e até autismo

Por Folha de São Paulo

21/09/2025 20h45
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, discursou durante o funeral do ativista conservador Charlie Kirk, realizado hoje, no estádio State Farm, em Glendale, Phoenix, no Arizona (EUA). Durante a fala, o presidente se diferenciou dos demais discursos da noite focados em exaltar Kirk para enaltecer o próprio governo e mencionar temas diversos, como tarifas e até o autismo.

O que aconteceu

Trump afirmou que Kirk foi "hediondamente assassinado por um monstro radicalizado". O presidente destacou que o ativista conservador foi morto "a sangue frio por falar a verdade, porque falou em nome da liberdade e da justiça, de Deus, da pátria, da razão e do bom senso".

Menos de duas semanas atrás, nosso país foi privado de um dos maiores talentos de nosso tempo, um gigante de sua geração e, acima de tudo, um marido, pai, filho, cristão e patriota dedicado.

Donald Trump

Presidente ecoou o discurso de que Kirk é um "mártir" da causa conservadora. "O nome de Kirk viverá para sempre no registro eterno dos maiores patriotas da América, ele viverá para sempre. Nenhum de nós jamais vamos esquecer Kirk, nem a história o irá esquecer. Charlie está reunido com seu criador no céu e sua voz vai ecoar por gerações".

Trump também falou para os pais de de Kirk. "A toda a família Kirk, sabemos que nenhuma palavra jamais será suficiente para preencher o vazio que ele deixou. É um vazio que simplesmente não pode ser preenchido. Mas espero que a extraordinária demonstração de emoção ao longo desses últimos 11 dias tenha lhes trazido conforto com a certeza de que seu filho trouxe mais bondade e amor a este mundo em seus breves 31 anos do que a maioria das pessoas, até mesmo pessoas muito, muito bem-sucedidas, consegue trazer em toda uma vida".

Na sequência, Trump adotou um tom político e relembrou a trajetória de Charlie. "Ele tinha um espírito patriótico desde a juventude, e era um verdadeiro americano em tudo o que fazia. E uma das últimas coisas que ele me disse foi: 'Por favor, senhor, salve Chicago.' Nós vamos fazer isso. Vamos salvar Chicago dos crimes horríveis".

Em outro momento, Trump disse que, diferente de Kirk, ele "odeia" seu oponente. "Talvez consigam me convencer de que isso não está certo, mas odeio meu oponente"

Presidente destacou que o Departamento de Justiça está "investigando redes de radicais de esquerda que financiam violência política nos EUA". "Acreditamos saber quem são muitos deles, mas a aplicação da lei pode ser apenas o início de nossa resposta ao assassinato de Charlie".

Governo, autismo, tarifaço, Kimmel

Trump destoou dos discursos que exaltavam Kirk para enaltecer o próprio governo. O presidente afirmou que os EUA hoje "estão muito melhor que um ano atrás", e disse que na segunda-feira fará um anúncio que é uma "resposta para [a causa do] autismo".

Republicano quer associar o autismo ao uso de Tylenol por mulheres grávidas. De acordo com o Washington Post, Trump acredita que o uso desse medicamento pode causar o autismo, em contrariedade às diretrizes médicas que não veem nexo entre o autismo e Tylenol.

Presidente também citou o tarifaço imposto por seu governo a vários países. Ele afirmou que as tarifas estão "nos deixando ricos novamente, mais ricos do que qualquer um jamais imaginou ser possível".

Durante o discurso, Trump ainda atacou o apresentador Jimmy Kimmel. Ele afirmou que Kimmel é uma "pessoa sem talento" e celebrou o fato de ele ter sido afastado do programa que comandava na rede ABC.

Vice-presidente cita 'avivamento'

O vice-presidente J.D. Vance disse que a cerimônia "não é um funeral", mas, sim, um "avivamento" de Kirk. "O assassino de Kirk esperava que tivéssemos um funeral hoje e, em vez disso, meus amigos, tivemos um avivamento e uma celebração de Charlie Kirk e de seu senhor, Jesus Cristo", declarou.

Vance ressaltou que "tentaram silenciar" Kirk, mas "hoje nós falamos mais alto do que nunca" em nome do ativista. "Ele transformou o rosto do conservadorismo em nosso tempo e, ao fazer isso, mudou o curso da história americana para as gerações que estão surgindo em todo este país", completou.

Morte de Kirk

Charlie Kirk foi assassinado em 10 de setembro, aos 31 anos. Na ocasião, ele participava de um evento na Utah Valley University, quando foi atingido por um tiro no pescoço.

Um homem foi preso e apontado como o responsável pelo atentado. Tyler Robinson, 22, vai enfrentar os tribunais e pode ser sentenciado à pena de morte.

