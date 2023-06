No Dia do Turista, veja cinco dicas para uma viagem de avião agradável

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao viajar, é comum focar o planejamento do destino, da hospedagem e dos passeios. No entanto, é fundamental não se esquecer das questões relacionadas à etiqueta, especialmente nos deslocamentos de avião.

Desde a chegada ao aeroporto até o destino, é importante ter paciência e bom senso para garantir uma viagem agradável. Veja, a seguir, cinco dicas para aproveitar o voo sem incomodar os outros passageiros.

**Respeite a ordem de embarque:** as companhias organizam a entrada na aeronave por grupos (além das pessoas que têm prioridade por lei). Veja o seu grupo no cartão de embarque e só se direcione à fila quando ele for chamado. Caso falte lugar para acomodar as bagagens no compartimento superior do avião, elas serão despachadas sem custo extra.

**Atenção com a mala:** tenha o cuidado de colocar sua bagagem de mão à frente do corpo na hora de passar pelo corredor. É comum ver pessoas com mochilas ou bolsas pesadas nas costas esbarrando nos outros passageiros sem perceber o desconforto que estão causando.

**Não invada o espaço:** ao utilizar o apoio de braço ou reclinar o assento, seja consciente do espaço pessoal dos demais viajantes. Ao levantar-se ou caminhar pelo corredor, faça isso de forma cuidadosa.

**Cuidado com o volume:** siga as instruções da tripulação em relação ao uso de dispositivos eletrônicos durante o voo. Vai ouvir uma música? Uso fone de ouvido. Se estiver acompanhado, converse baixo para respeitar quem está ao seu redor

**Atenda aos pedidos da tripulação:** fique atento aos sinais luminosos e sonoros. Se houver turbulência, mantenha os cintos afivelados e não se levante. Ao final do voo, só saia do assento quando sua fileira for chamada para o desembarque.