New York Times põe Lençóis Maranhenses e Manaus em lista dos melhores destinos turísticos de 2023

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O parque nacional dos Lençóis Maranhenses, no Nordeste, e a cidade de Manaus, na região Norte, são os dois destinos brasileiros que aparecem em lista do jornal The New York Times com as 52 melhores localidades para se conhecer em 2023. A lista é encabeçada por Londres.

O jornal americano descreve Lençóis, que aparece na 11ª posição, como "o antídoto contra a sensação claustrofóbica da era Covid -uma passagem lunar vasta onde se pode vagar livremente". Diz ainda que quem visita o local se sente "vagamente no planeta Terra" entre suas dunas de areia impecavelmente brancas e lagoas azuis preenchidas por água da chuva.

A publicação informa que não há sinal de celular no parque nordestino ou qualquer sinal de conforto. "Há apenas poucas estruturas, pessoas ou mesmo árvores por perto. E sua proximidade com a linha do Equador significa que ele é ardentemente quente durante o dia."

Já quando fala da capital amazonense, que figura em 41º lugar, o New York Times se derrama sobre a sua culinária. "Restaurantes estrelados de São Paulo usam ingredientes amazônicos para parecerem exóticos, mas em Manais pode-se saborear cabaças fumegantes de tacacá em barracas na frente do Teatro Amazonas."

O diário nova-iorquino ainda dá algumas dicas para o turista que decidir viajar à cidade amazônica: o restaurante Biatuwi, com culinária de origem indígena, além do Banzeiro e o Moquém do Banzeiro, do chef Felipe Schaedler.

A lista do New York Times traz, logo depois de Londres no primeiro lugar, os seguintes destinos em seu ranking: Morioka (Japão), Monument Valley (EUA), Kilmartin Glen (Escócia), Auckland (Nova Zelândia), Palm Springs (EUA), Kangaroo Island (Austrália), Vale do rio Vjosa (Albânia), Accra (Gana) e Tromso (Noruega).

Não há outros destinos brasileiros na lista além de Lençóis Maranhenses e de Manaus.