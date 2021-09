Neto de Luciano do Valle morre após ser baleado em assaltado na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lucas do Valle Oliveira, 29 anos, neto do narrador esportivo Luciano do Valle (1947-2014) morreu na noite de sexta (17), após permanecer dois dias internado, em estado grave, no hospital São Paulo, administrado pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

A morte foi confirmada pela jornalista Alessandra do Valle, mãe de Lucas, em postagem nas redes sociais. O Hospital São Paulo divulgou uma nota confirmando a morte, ocorrida às 20h53. Segundo a unidade, Lucas havia sido internado "após ferimento com arma de fogo em crânio, com quadro neurológico gravíssimo".

Ele foi baleado na cabeça durante um assalto, por volta das 6h20 de quarta-feira, na região do Ipiranga (zona sul da capital paulista), quando se preparava para realizar gravações em uma quadra esportiva, na rua Gama Lobo.

Dois criminosos em uma moto, segundo a PM, teriam abordado Lucas e levaram o carro dele, um Hyundai Creta branco.

Uma câmera de monitoramento registrou o momento em que um dos criminosos atira contra a vítima. Neste momento seu comparsa, que guia uma moto, foge do local.

O atirador, ainda de acordo com as imagens, corre até a esquina e, ao perceber que foi deixado para trás, volta correndo, embarca no carro de Lucas e foge com o veículo.

O carro foi encontrado logo após o roubo na rua do Lago, a cerca de dois quilômetros de distância do local onde Lucas foi ferido a tiros. O veículo foi apreendido e encaminhado ao 17º DP (Ipiranga), que investiga o caso e procura imagens de câmeras que possam ajudar na identificação dos suspeitos.