Navio se desprende de porto durante fortes chuvas no Rio de Janeiro

Imagens do momento foram compartilhadas nas redes sociais. Em um vídeo, duas mulheres mostram que o navio MSC MÚSICA se move sentido contrário ao continente e um teto da estrutura do píer ficou danificado.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um navio da empresa MSC se desprendeu do Píer Mauá, no Rio de Janeiro, por volta das 15h, devido aos fortes ventos que acometeram a capital carioca durante à tarde desta sexta-feira (3). Segundo a PortoRios, houve um rompimento de um dos cabeços de amarração que sustentava a embarcação devido à força dos ventos.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.