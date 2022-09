Natura vai cobrar pergunta sobre Amazônia em intervalo do debate da Globo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na escalada de gestos políticos que o grupo Natura&Co vem fazendo nos últimos meses, a fabricante de cosméticos vai lançar uma cobrança pela preservação da Amazônia no intervalo do debate da Globo, nesta quinta (29), o último entre os presidenciáveis antes do primeiro turno.

Em vinhetas de 15 e 30 segundos na grade comercial, a Natura vai apresentar imagens de uma mata em chamas com uma pergunta: "Candidatos (as), eu perco mais de 350 mil árvores só no tempo desse debate. Será que dessa vez vocês vão falar dos planos pra me proteger?".

Segundo a companhia, a marca também criou um perfil de rede social sobre o tema e instalou um contador de árvores derrubadas.

"A empresa vem chamando a atenção dos candidatos e dos eleitores e sobre como o voto consciente no próximo dia 2 é fundamental para a preservação do meio ambiente", afirma a Natura.

Entre as iniciativas de movimentação política da empresa, mais cedo, neste mês, o grupo Natura&Co lançou um programa de educação política para a rede de revendedoras de seus produtos, as chamadas consultoras e representantes das marcas Natura e Avon. Segundo a empresa, com 2 milhões de pessoas, elas podem representar cerca de 2% do eleitorado feminino no país.

Em julho, a Natura também decidiu ajudar a coletar assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular em defesa da Amazônia.