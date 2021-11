Nasa paga mais de R$ 68 mil para voluntários dormirem de cabeça para baixo

De acordo com o Centro de Pesquisa de Medicina Aeroespacial, da Agência Espacial Alemã, onde serão realizados os testes, os participantes devem ser saudáveis e ter entre 24 e 55 anos, com altura entre 1,53 e 1,90 cm.

Os selecionados receberão 11 mil euros, o que equivale a mais de R$ 68 mil. Durante os testes, os voluntários precisam dormir por até 70 dias em uma cama inclinada com a parte da cabeça mais baixa. Eles devem comer, fazer exercícios e até tomar banho com a cabeça para baixo.

A agência espacial americana (NASA), em parceria com a agência espacial alemã (DLR), vai recrutar voluntários para um estudo sobre os distúrbios do sono que se desenvolvem em ambientes sem gravidade, e que acometem astronautas.

