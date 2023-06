'Não tem nada a ver com política, mas com Jesus', dizem jovens evangélicos na Marcha

A identificação vem por meio das letras, que "refletem o momento de vida e a situação da nação", diz a bancária Mayara Lara, 24. "Não tem nada a ver com política, mas com a esperança que Jesus nos traz depois de tantas perdas que nossa famílias sofreram na pandemia", explica a jovem.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos vagões do metrô paulistano, jovens cantavam em coro músicas com letras que expressam sua fé. No caminho para a Marcha para Jesus, que teve início na manhã desta quinta-feira (8), a força da renovação do movimento evangélico fica evidente pela presença majoritária de pessoas abaixo dos 30 anos.

