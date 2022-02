Não se resolvem 40 anos em um ano, diz Cláudio Castro sobre tragédia em Petrópolis

Castro também falou que "a prioridade da prioridade são as pessoas em aluguel social", que devem receber moradia digna. "O montante já gasto com isso daria para fazer residências. Aluguel social não é uma política pública, é um paliativo. Infelizmente o que era paliativo virou permanente", afirmou.

Na segunda-feira (14), um dia antes do desastre, a Defesa Civil municipal recebeu do órgão um alerta de possibilidade de "chuvas isoladas ao longo do dia, podendo deflagrar deslizamentos pontuais, especialmente nas regiões de serra e/ou densamente urbanizadas" na região.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), afirmou nesta quarta (17) que há um déficit histórico na prevenção de desastres no estado e que "não se resolvem 20, 30, 40 anos em um ano" durante entrevista coletiva em Petrópolis.

