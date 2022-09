'Não me multem, fui parir', pede mulher a guardas de trânsito em bilhete

Por meio do Facebook, Jéssica compartilhou reportagens da mídia local sobre o caso e confessou estar surpresa com a repercussão. O pedido chamou a atenção de milhares de internautas nos últimos dias.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher que estava prestes a dar à luz deixou um bilhete no para-brisas de seu carro com um apelo a guardas de trânsito que acabou fazendo sucesso nas redes sociais e rodando o mundo. Jéssica Ferreyra Gomez dirigiu mais de 200 km antes de abandonar o carro em Corrientes, na Argentina, no último domingo (25).

