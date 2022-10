'Não há nada a ser mudado sobre canabidiol', diz presidente da Anvisa sobre pressão do CFM

Na sexta-feira passada (14) uma nova resolução do CFM tornou ainda mais restritiva a indicação do canabidiol (CBD) para uso medicinal em relação à norma anterior, de 2014.

De acordo com Barra Torres, o ofício está em análise para ser respondido, mas já há avaliação de que não há necessidade de alteração, uma vez que a elaboração da norma foi feita de forma muito sólida, cautelosa e com cuidado para garantir a qualidade e a segurança dos produtos.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Apesar da pressão do CFM (Conselho Federal de Medicina) para a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) revogar sua principal resolução sobre o uso medicinal do canabidiol (CBD), o presidente da agência, Antonio Barra Tores, garante que, até o presente momento, não há nenhuma discussão sobre alterá-la.

