Não é cuidado paliativo, é homicídio, diz paciente da Prevent durante CPI

"Em relação aos depoimentos de familiares à CPI da Covid na Câmara Municipal, a Prevent Senior lamenta a dor sofrida pelas perdas. Reafirma que jamais tratou seus pacientes adotando procedimentos com o objetivo de reduzir custos ou liberar leitos. Trata-se de uma narrativa mentirosa, equivocada, com o objetivo de atingir a imagem da empresa. A Prevent continuará prestando atendimento de qualidade aos mais de 550 mil beneficiários e buscará na Justiça a retratação de todos os que buscam desacreditá-la", diz a nota da operadora.

As CPIs na Câmara podem ter 120 dias, prorrogáveis duas vezes por igual período, fazendo com que os trabalhos se estendam por quase um ano.

"Todas as pessoas idosas que deram entrada na Prevent Senior, a maneira de agir, de abordar, as conversas eram todas iguais. Nós nos sentimos completamente enganados", afirmou. "Era um procedimento no sentido de convencer a família a todo custo de aceitar os cuidados paliativos."

"Fiquei 120 dias internado e era para estar indo a óbito já no primeiro mês. Porque estava na UTI, intubado, internado, gerando custo e a desculpa foi essa, que eu não tinha salvação. E hoje sabemos que dezenas, talvez centenas de famílias foram convencidas com esse conceito de cuidado paliativo", disse.

Andrade já havia falado à CPI da Covid no Senado, quando também relatou pressão pela adoção do cuidado paliativo mesmo quando se julgava haver condições de o paciente ser tratado.

A medida, segundo disseram, não teria o objetivo de melhorar a qualidade de vida e ampliar a sobrevida do paciente, mas sim de evitar custos com o tratamento na UTI, muito mais caro. Além disso, citaram a postergação dos diagnósticos e a realização de internações apenas após a piora dos sintomas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.