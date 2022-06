Não é a 1ª vez que morre alguém com gás lacrimogêneo, diz Bolsonaro sobre Genivaldo

No comunicado gravado, o coordenador-geral de comunicação institucional da PRF, policial Marco Territo, diz que a corporação teria assistido com indignação às imagens da detenção de Genivaldo.

"Eles queriam matar? Eu acho que não queriam matar. Eles queriam imobilizar o cara, pensado talvez no que tinha acontecido na semana anterior. Com toda a certeza estão arrependidos. Ninguém quer passar a mão na cabeça de ninguém."

Ao comentar o caso com a imprensa em Foz do Iguaçu (PR), horas depois, Bolsonaro disse ainda que "não queria estar na pele" dos policiais e nem dos familiares de Genivaldo. E afirmou que não se deve demonizar os agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Genivaldo foi morto por asfixia após agentes da PRF (Polícia Rodoviária Federal) soltarem gás lacrimogêneo e spray de pimenta no porta-malas da viatura em que foi colocado. Ele havia sido abordado nas margens da BR-101 em Umbaúba, cidade do sul de Sergipe.

"Não é a primeira vez que morre alguém com gás lacrimogêneo no Brasil. Se pesquisar um pouquinho, até nas Forças Armadas já morreu gente. [...] Eles queriam matar? Eu acho que não. Lamento. Erraram? Erraram. A Justiça vai decidir. Acontece, lamentavelmente", disse o presidente em entrevista à imprensa em Foz do Iguaçu (PR).

